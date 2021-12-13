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Слуцкий: «Грановская — красивейшая женщина. Когда агенты приходят на переговоры с «Челси», у них падает челюсть»

Леонид Слуцкий высказался о директоре «Челси» Марине Грановской
13:35
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о директоре «Челси» Марине Грановской.

«Грановская — красивейшая женщина. Когда агенты приходят на переговоры с «Челси», у них падает челюсть. Марина много руководила другими предприятиями, проектами Романа Абрамовича, у нее серьезнейшее юридическое образование. А на самом деле, когда мы говорим об управлении клубами, о заключении договоров, о генеральном менеджере, на мой взгляд, это должен быть больше юрист или экономист, нежели игрок или человек, имеющий какое-то отношение к футболу. Понятно, что у нее есть большая группа помощников, спортивный директор. То есть люди, которые уже непосредственно разбираются в футболе. Не она сама выбирает футболистов. Очень системная, грамотная. Очень милая, приятная женщина, но когда доходит до дела... Потому что мы в тот же «Халл», например, брали несколько футболистов в аренду из «Челси», и когда дошло до переговоров, все наши какие-то личные отношения сошли на нет. Все было так же, как если бы она отдавала футболистов в любой другой клуб. Поэтому она гиперпрофессионал.

Футбол — сексистский мир? Да, конечно. В «Челси» был большой скандал, когда Моуринью выгнал Еву Карнейро. Она была доктором в клубе, и, естественно, все связали это не с ее профессиональным уровнем, а с сексизмом. Как Грановской удалось завоевать такое уважение и авторитет в настолько мужской среде? Дело в том, что Марина на самом деле общалась и общается с руководителями команд, большинство из которых в Англии — это все-таки бизнесмены, предприниматели, спонсоры. То есть она не заходит в раздевалку и не говорит игроку, в какую сторону ему бежать и как лучше обрабатывать мяч. Конечно, в той бы среде ее не приняли. Но, так как она с ее образованием, интеллектом, пониманием менеджерских процессов абсолютно топовый руководитель, ей было легче«, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SCu5dPKF9FQ

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Карен Саркисян все материалы автора

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