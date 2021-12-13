Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о директоре «Челси» Марине Грановской.

«Грановская — красивейшая женщина. Когда агенты приходят на переговоры с «Челси», у них падает челюсть. Марина много руководила другими предприятиями, проектами Романа Абрамовича, у нее серьезнейшее юридическое образование. А на самом деле, когда мы говорим об управлении клубами, о заключении договоров, о генеральном менеджере, на мой взгляд, это должен быть больше юрист или экономист, нежели игрок или человек, имеющий какое-то отношение к футболу. Понятно, что у нее есть большая группа помощников, спортивный директор. То есть люди, которые уже непосредственно разбираются в футболе. Не она сама выбирает футболистов. Очень системная, грамотная. Очень милая, приятная женщина, но когда доходит до дела... Потому что мы в тот же «Халл», например, брали несколько футболистов в аренду из «Челси», и когда дошло до переговоров, все наши какие-то личные отношения сошли на нет. Все было так же, как если бы она отдавала футболистов в любой другой клуб. Поэтому она гиперпрофессионал.

Футбол — сексистский мир? Да, конечно. В «Челси» был большой скандал, когда Моуринью выгнал Еву Карнейро. Она была доктором в клубе, и, естественно, все связали это не с ее профессиональным уровнем, а с сексизмом. Как Грановской удалось завоевать такое уважение и авторитет в настолько мужской среде? Дело в том, что Марина на самом деле общалась и общается с руководителями команд, большинство из которых в Англии — это все-таки бизнесмены, предприниматели, спонсоры. То есть она не заходит в раздевалку и не говорит игроку, в какую сторону ему бежать и как лучше обрабатывать мяч. Конечно, в той бы среде ее не приняли. Но, так как она с ее образованием, интеллектом, пониманием менеджерских процессов абсолютно топовый руководитель, ей было легче«, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».