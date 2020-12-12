РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сколько денег?!» Видео конфликта Тедеско и Джанаева после матча «Сочи» — «Спартак»

21:50
12 декабря. Сочи. Конфликт в подтрибунном помещении.
12 декабря. Сочи. Конфликт в подтрибунном помещении.
Теги:

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев вступил в перепалку с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Тинькофa РПЛ.

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0 в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско.

Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир