«Сколько денег?!» Видео конфликта Тедеско и Джанаева после матча «Сочи» — «Спартак»
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев вступил в перепалку с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Тинькофa РПЛ.
После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0 в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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