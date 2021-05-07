Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — «Ротор»: гости сравняли счет

20:36
Теги:

«Ротор» сравнял счет в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

На 30-й минуте отличился Антон Щеткин. Счет матча — 1:1.

Сочи — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11532
Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Сочи» — «Ротор»: все голы матча
Бузова раскрыла подробности экстренной госпитализации
Москвичка обвинила воспитательницу детского сада в растлении дочери
Видео: как чувствует себя госпитализированный Влад Топалов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры