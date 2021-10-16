«Сочи» — «Ростов»: Хашимото выйдет в стартовом составе гостей впервые за месяц
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
В состав ростовчан впервые за месяц попал японский полузащитник Кенто Хашимото. В предыдущий раз он выходил на поле в игре 7-го тура против «Краснодара» (1:1) 13 сентября.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Соу.
Матч «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19.00 (мск).
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