Самедова не шокировало поражение «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» гостевое поражение «Зенита» в матче с «Арсеналом» (1:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я не в шоке, потому что это футбол. «Арсенал» вышел и обыграл «Зенит», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — У «Зенита» может быть спад, а может просто не реализовали свои моменты. Абсолютно спокойно отношусь к поражению «Зенита». С этим тренерским штабом команда многократно выигрывала чемпионат России по футболу, поэтому они могут разобраться с этой ситуацией».

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на первой строчке с 23 очками в 11 играх.