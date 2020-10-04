Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий Дмитрий Полоз впервые выйдет в стартовом составе гостей после перехода из «Сочи», который состоялся в августе этого года.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозинью.

Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Бахтияров, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Боковой, Немченко, Руденко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ионов, Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хасимото, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Мамаев, Сухомлинов, Обухов, Долгов, Тошевски.