«Сочи» — «Ростов»: арбитр Турбин показал Карпину красную карточку после окончания матча
18:28
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после окончания матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:4).
Во время игры арбитр Евгений Турбин показал тренеру желтую карточку, а после финального свистка — удалил.
«Спросил у Турбина, почему он улыбается. И он показал красную». Карпин — о своем удалении
«Ростов» с 63-й минуты играл в меньшинстве — при счете 1:1 был удален полузащитник Матиас Норманн.
В 11-м туре — после паузы на матчи сборных — «Ростов» принимает «Ахмат».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...