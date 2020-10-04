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«Сочи» — «Ростов»: арбитр Турбин показал Карпину красную карточку после окончания матча

18:28
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после окончания матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:4).

Во время игры арбитр Евгений Турбин показал тренеру желтую карточку, а после финального свистка — удалил.

«Спросил у Турбина, почему он улыбается. И он показал красную». Карпин — о своем удалении

«Ростов» с 63-й минуты играл в меньшинстве — при счете 1:1 был удален полузащитник Матиас Норманн.

В 11-м туре — после паузы на матчи сборных — «Ростов» принимает «Ахмат».

Сочи — Ростов

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