«Сочи» — «Оренбург»: сочинцы ведут в счете после первого тайма

«Сочи» ведет в счете после первого тайма матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:0. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 7-й и 33-й минутах отличился полузащитник хозяев Кирилл Кравцов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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