«Акрон» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.00 мск, где смотреть

«Акрон» и «Краснодар» встретятся в чемпионате России

«Акрон» и «Краснодар» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 мая. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и краснодарцев. За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Краснодар» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» набрал 27 очков в 27 турах, «Краснодар» — 60 очков. В предыдущем матче «Акрон» победил «Балтику» (1:0), а «Краснодар» — махачкалинское «Динамо» (2:1).

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