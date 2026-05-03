Черников поблагодарил нейтральных фанатов, болеющих за «Краснодар» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

— Понимаешь, почему многие нейтральные фанаты в чемпионской гонке болеют за «Краснодар»?

— Откуда я знаю? Просто хочется сказать большое спасибо за поддержку. Очень приятно, что так отзываются.



«Зенит» (62 очка после 28 встреч) после матча с ЦСКА (3:1) вернулся на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» (60 очков после 27 встреч) идет вторым.