«Сочи» объявил об отставке Точилина

«Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера.

Пресс-служба клуба сообщает, что специалист отстранен от работы с командой решением руководства. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.

Точилин возглавил «Сочи» 17 сентября, сменив на этой должности Дмитрия Хохлова.

В последних 5 матчах клуб потерпел 4 поражения и один раз сыграл вничью. После 17 туров РПЛ «Сочи» набрал 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.