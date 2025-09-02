«Сочи» объявил об уходе Морено

«Сочи» объявил о расторжении контракта с главным тренером Робертом Морено по обоюдному согласию сторон.

Вместе с 47-летним специалистом команду покидают и его помощники.

«В настоящий момент ведётся работа по формированию нового тренерского штаба, который будет представлен в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

Испанский специалист работал в «Сочи» с декабря 2023 года.

1 сентября президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что команду возглавит Игорь Осинькин.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 7 матчах 1 очко.