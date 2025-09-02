Гендиректор «Спартака» рассказал о последней цели трансферной кампании клуба: «Еще одна позиция может быть усилена»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» рассказал о планах клуба по усилению.

«На данный момент, насколько я знаю, еще одна позиция может быть усилена», — сказал Малышев «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».