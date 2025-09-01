«Сочи» объявил о переходе защитника Стоича

«Сочи» подписал контракт с защитником тель-авивского «Маккаби» Неманьей Стоичем, сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 27-летним сербом рассчитано на три года.

В сезоне-2024/25 Стоич провел 46 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативный пас.