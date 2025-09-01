Защитник ЦСКА Ди Лусиано — о «Краснодаре»: «Мы знали, как против него играть»

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано в разговоре с «СЭ» высказался об уровне «Краснодара». В 7-м туре РПЛ команды сыграли вничью 1:1.

— Что думаешь о «Краснодаре»?

— Это команда, которая хорошо играет, правда, очень динамичная. Мы знали, как против них играть, нам удалось контролировать матч, таймы, но, как я уже сказал, это был матч, чтобы забрать три очка дома.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками после семи туров. ЦСКА идет на второй строчке с 15 очками.