Ди Лусиано считает очевидным удаление Кордобы: «Судья отработал хорошо»

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

— Что ты думаешь о матче? Многие ругали судью, а Джон Кордоба был очень зол.

— Да, это был очень тяжелый матч, много работы. Было много явных моментов. Это была игра, чтобы забрать три очка. Но что важно, мы не проиграли и продолжаем бороться.

— Ты помнишь эпизод с Мойзесом и Кордобой? Что думаешь о красной карточке Кордобы?

— Да, это была красная, очевидно. Судья, правда, отработал хорошо, так что он правильно удалил Джона.

32-летний футболист получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.