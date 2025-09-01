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Судейство

1 сентября 2025, 14:50

Ди Лусиано считает очевидным удаление Кордобы: «Судья отработал хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

— Что ты думаешь о матче? Многие ругали судью, а Джон Кордоба был очень зол.

— Да, это был очень тяжелый матч, много работы. Было много явных моментов. Это была игра, чтобы забрать три очка. Но что важно, мы не проиграли и продолжаем бороться.

— Ты помнишь эпизод с Мойзесом и Кордобой? Что думаешь о красной карточке Кордобы?

— Да, это была красная, очевидно. Судья, правда, отработал хорошо, так что он правильно удалил Джона.

32-летний футболист получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 9 матчей, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Рамиро Ди Лусиано
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

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 17
Брайан Александр Хиль
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П
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