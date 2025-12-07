«Сочи» — «Локомотив»: Воробьев реализовал пенальти
«Локомотив» забил четвертый гол в ворота «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ — 4:1.
Пенальти на 68-й минуте реализовал Дмитрий Воробьев.
11-метровый был назначен после того, как защитник хозяев Александр Солдатенков наступил на ногу защитнику гостей Сесару Монтесу. Главный арбитр Евгений Кукуляк принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.
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|- : -
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Зенит
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