«Сочи» — «Локомотив»: Воробьев реализовал пенальти

«Локомотив» забил четвертый гол в ворота «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ — 4:1.

Пенальти на 68-й минуте реализовал Дмитрий Воробьев.

11-метровый был назначен после того, как защитник хозяев Александр Солдатенков наступил на ногу защитнику гостей Сесару Монтесу. Главный арбитр Евгений Кукуляк принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.