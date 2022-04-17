«Сочи» — «Локомотив»: Изидор оформил дубль

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

Вильсон Изидор в начале второго тайма, на 49-й минуте, забил гол. Для него он стал вторым в этой встрече.

Счет в игре ничейный — 2:2.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.