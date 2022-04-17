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«Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов и Глушаков выйдут в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» примет на своем поле «Химки» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарпиов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
2-й тайм

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Резиуан Мирзов
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 1 : 2
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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