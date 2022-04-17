«Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов и Глушаков выйдут в стартовом составе
«Нижний Новгород» примет на своем поле «Химки» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарпиов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|1 : 2
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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