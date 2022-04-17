«Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов и Глушаков выйдут в стартовом составе

Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» примет на своем поле «Химки» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарпиов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.