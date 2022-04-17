«Краснодар» поменял трех игроков в перерыве матча с «Крыльями Советов»

«Краснодар» проиграл первый тайм «крылья Советов» в рамках 25-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 0:1.

Тренерский штаб «быков» остался недоволен игрой своей команды, поэтому сделал тройную замену в перерыве.

С поля ушли Александр Мартынович, Евгений Черной и Никита Кривцов. Вместо них вышли Вячеслав Литвинов, Сергей Волков и Алекс Мацукатов соответственно.