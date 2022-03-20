«Сочи» — «Крылья Советов»: Макарчук сравнял счет во втором тайме

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук сравнял счет в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов». Счет в матче стал равным — 2:2.

Ивелин Попов сделал навес с фланга и Макарчук в одно касание вогнал мяч в ворота.

Для хавбека этот гол стал дебютным в составе «Сочи».