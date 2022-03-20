«Сочи» — «Крылья Советов»: Макарчук сравнял счет во втором тайме
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук сравнял счет в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов». Счет в матче стал равным — 2:2.
Ивелин Попов сделал навес с фланга и Макарчук в одно касание вогнал мяч в ворота.
Для хавбека этот гол стал дебютным в составе «Сочи».
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|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
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|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
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|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
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|
Динамо – Ростов
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|
Артем Дзюба
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|
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Зенит
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