ЦСКА едва не отобрал у «Спартака» рекорд по самым быстрым четырем голам

ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Рубин» (6:1), забив четыре мяча в ворота Юрия Дюпина уже к 26-й минуте. Армейцы установили рекорд скорострельности нынешнего чемпионата, на минуту превзойдя результат «Динамо».

А вот до клубного достижения красно-синим не хватило самую малость. Шесть лет назад команда, тренируемая Леонидом Слуцким, четырежды огорчила «Мордовию» за 25 минут.

Лучший результат в истории в 1993 году установил «Спартак», которому понадобилось всего 20 минут на четыре результативных атаки в Екатеринбурге.