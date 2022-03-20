Гол Зиньковского на 90-й минуте принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»

«Сочи» в меньшинстве уступил в матче с «Крыльями Советов»

«Сочи» принимал «Крылья Советов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2.

Счет в матче в конце первого тайма открыл полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков.

Во второй половине положение хозяев усложнилось после удаления за вторую желтую карточку защитника Сергея Терехова.

А затем «Крылья» еще и увеличили преимущество: защитник самарцев Юрий Горшков реализовал пенальти.

Однако сочинцы в меньшинстве смогли найти в себе силы отыграться. В течении трех минут нападающий Георгий Мелкадзе и хавбек Артем Макарчук выравняли положение — 2:2.

И все же последнее слово осталось за самарцами. На 90-й минуте полузащитник Антон Зиньковский нанес неотразимый удар в верхний угол.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Сочи» остался на четвертой строчке (38 очков).