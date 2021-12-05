«Сочи» — «Краснодар»: Адамов займет место в воротах сочинцев
«Сочи» в рамках 17-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьера.
Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Классон, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Спайч, Стоцкий, Рейхмен, Вилена, Стрельник, Кривцов, Апеков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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