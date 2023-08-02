Календарь «Сочи» на август: расписание матчей во всех турнирах

Сочинцы в августе проведут шесть игр: четыре в рамках чемпионата России и два в FONBET Кубке России.

Расписание матчей «Сочи» на август 2023 года:

6 августа. 20.00. «Сочи» — «Ахмат» (премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

9 августа. 16.15. «Оренбург» — «Сочи» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

13 августа. 20.00. ЦСКА — «Сочи» (премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

19 августа. 20.00. «Сочи» — «Ростов» (премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

27 августа. 20.00. «Сочи» — «Локомотив» (премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

30 августа. 17.15. «Сочи» — ЦСКА (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/24 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь, состав и результаты игр «Сочи» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».