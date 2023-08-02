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Романцев — о Фернандесе в «Зените»: «Он поступил как обычный наемный работник»

Александр Львов
Обозреватель
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Марио Фернандес.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не стал критиковать бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который перешел в «Зенит».

— Не кажется ли вам, что Марио Фернандес сделал рискованный шаг, выбрав «Зенит»? Болельщики ЦСКА считают его предателем, да и в Питере общая реакция пока непонятна. Может ли это помешать ему заиграть на прежнем уровне?

— Я не настолько хорошо знаком с Фернандесом, чтобы предполагать, как он поведет себя в такой ситуации. Кого-то она закаляет, а кто-то, напротив, ломается, теряет себя. Вообще я всегда считал, что Фернандесу больше подходит амплуа флангового хавбека, поскольку он больше тяготеет к атаке и не очень любит быстро отходить назад. А это для защитника — закон.

Может, поэтому и решил не возвращаться в ЦСКА, где от него могут потребовать строгого выполнения всех своих обязанностей. И рассчитывает, что в «Зените» этого не случится, он окажется в роли свободного художника. Возможно и такое. Как и то, что не последнюю роль здесь сыграла бразильская диаспора, обосновавшаяся в «Зените», — там он будет чувствовать себя как дома. Значит, и болельщики его примут.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

17 июля Фернандес перешел в «Зенит». Контракт футболиста действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Марио Фернандес
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
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