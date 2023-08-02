Романцев — о Фернандесе в «Зените»: «Он поступил как обычный наемный работник»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не стал критиковать бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который перешел в «Зенит».
— Не кажется ли вам, что Марио Фернандес сделал рискованный шаг, выбрав «Зенит»? Болельщики ЦСКА считают его предателем, да и в Питере общая реакция пока непонятна. Может ли это помешать ему заиграть на прежнем уровне?
— Я не настолько хорошо знаком с Фернандесом, чтобы предполагать, как он поведет себя в такой ситуации. Кого-то она закаляет, а кто-то, напротив, ломается, теряет себя. Вообще я всегда считал, что Фернандесу больше подходит амплуа флангового хавбека, поскольку он больше тяготеет к атаке и не очень любит быстро отходить назад. А это для защитника — закон.
Может, поэтому и решил не возвращаться в ЦСКА, где от него могут потребовать строгого выполнения всех своих обязанностей. И рассчитывает, что в «Зените» этого не случится, он окажется в роли свободного художника. Возможно и такое. Как и то, что не последнюю роль здесь сыграла бразильская диаспора, обосновавшаяся в «Зените», — там он будет чувствовать себя как дома. Значит, и болельщики его примут.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».
17 июля Фернандес перешел в «Зенит». Контракт футболиста действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0