Лука Гагнидзе: «Сборная Грузии готова заявить о себе на весь мир»

Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе заявил, что его национальная команда способна рассчитывать на серьезные результаты в международных соревнованиях.

«У нас много футболистов, играющих в топовых европейских чемпионатах. В Грузии действительно большое количество талантливых парней, которым дают шанс играть и развиваться. На мой взгляд, сейчас грузинский футбол стал более открытым для молодежи. Наша сборная готова заявить о себе на весь мир», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

Сборная Грузии за три матча отборочного турнира на Евро-2024 набрала 4 очка и сейчас располагается на третьем месте в группе А.