«Сочи» — «Динамо»: Смолов и Тюкавин выйдут с первых минут, Нобоа и Фомин — в запасе
«Сочи» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
Запасные: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Медведев, Агбалака, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Игнатьев.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Шунин, Расулов, Лепский, Бессмертный, Фомин, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале.
Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3