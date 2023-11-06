Капитан «Динамо» Бальбуэна улетел на родину и пропустит матч с «Сочи»

По данным «СЭ», капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропустит сегодняшний матч 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Парагвайца отпустили на родину, у него рожает супруга.

В сезоне-2023/24 32-летний Бальбуэна принял участие в 14 матчах «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.