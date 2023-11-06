Газинский сыграл за «Урал» впервые за 7 месяцев, выйдя на замену в матче с «Рубином»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский сыграл за команду впервые за 7 месяцев.

34-летний полузащитник заменил Гильерме Шеттине на 90-й минуте матча против «Рубина» в 14-м туре РПЛ.

Газинский не выходил на поле с апреля этого года. Он получил травму в матче 23-го тура чемпионата России-2022/23 против ЦСКА (1:2), который состоялся 19 апреля этого года. 24 апреля футболист перенес операцию на плечевом суставе.