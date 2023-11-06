«Динамо» упустило победу над «Сочи», выигрывая 3:1 до 62-й минуты

«Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ — 3:3.

Счет на 24-й минуте открыл полузащитник сочинцев Никита Бурмистров. Две минуты спустя дебютный гол за бело-голубых забил Луис Чавес.

На 38-й минуте Лука Джорджевич мог снова вывести «Сочи» вперед, но его удар с пенальти отразил Игорь Лещук. Через 4 минуты отличился Константин Тюкавин, а еще через две преимущество команды Марцела Лички удвоил Ярослав Гладышев.

На 62-й минуте Джорджевич исправился за незабитый пенальти, сократив отставание «Сочи» в счете, а на 73-й Ваня Дркушич принес своей команде ничью.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.