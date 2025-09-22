«Сочи» — ЦСКА: Зиньковский открыл счет ударом издали

«Сочи» открыл счет в домашнем матче с ЦСКА в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 39-й минуте гол ударом из-за пределов штрафной забил Антон Зиньковский.