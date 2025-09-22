«БИЗНЕС Online»: Андре Айю не перейдет в «Рубин»

«Рубин» не будет подписывать контракт с ганским нападающим Андре Айю, утверждает БИЗНЕС Online.

Как сообщает источник, казанский клуб не интересуется 35-летним футболистом. Ранее издание Africa Foot заявило, что российская команда договорилась о трансфере игрока и в ближайшее время должна заключить с ним контракт на 2 года.

Последним клубом Айю был «Гавр», форвард забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за команду. Также он выступал за «Марсель», «Лорьян», «Арль-Авиньон», «Суонси», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Аль-Садд» и «Ноттингем Форест».

Андре Айю принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Ганы — 120 игр.