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«Арсенал» — «Тамбов»: все голы матча

14:35
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«Арсенал» принимает «Тамбов» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.

11-я минута: гол Бауэра с пенальти

25-я минута: гол Луценко

Арсенал Т — Тамбов

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