«Сочи» дома победил «Балтику»

«Сочи» дома обыграл «Балтику» в матче первого тура чемпионата России — 2:0.

Счет в этой встрече открыл Мартин Крамарич, который отличился на 6-й минуте с передачи Луки Джорджиевича. Второй гол забил Ваня Дркушич на 83-й минуте.

Во втором туре «Сочи» сыграет с «Краснодаром» 30 июля, начало — 20.00 мск. «Балтика» проведет матч со «Спартаком» 31 июля.