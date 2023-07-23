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Сегодня, 22:00

«Ростов» дома обыграл «Факел»

Виктория Кравченко
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Игроки «Ростова».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем стадионе обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.

У победителей отличились Максим Осипенко и Роман Тугарев. У «Факела» единственный гол забил Евгений Марков.

В этой встрече «Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в РПЛ.

В следующем туре ростовский клуб 29 июля примет «Зенит», а «Факел» 30-го дома сыграет с «Локомотивом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Факел

РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
6
14
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РПЛ: «Краснодар» победил «Динамо», «Спартак» обыграл «Оренбург» и другие матчи 1-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
8
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
9
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
10
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
14
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
15
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
16
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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