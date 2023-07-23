«Ростов» дома обыграл «Факел»

«Ростов» на своем стадионе обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.

У победителей отличились Максим Осипенко и Роман Тугарев. У «Факела» единственный гол забил Евгений Марков.

В этой встрече «Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в РПЛ.

В следующем туре ростовский клуб 29 июля примет «Зенит», а «Факел» 30-го дома сыграет с «Локомотивом».