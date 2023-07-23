«Ростов» дома обыграл «Факел»
«Ростов» на своем стадионе обыграл «Факел» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.
У победителей отличились Максим Осипенко и Роман Тугарев. У «Факела» единственный гол забил Евгений Марков.
В этой встрече «Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в РПЛ.
В следующем туре ростовский клуб 29 июля примет «Зенит», а «Факел» 30-го дома сыграет с «Локомотивом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
10
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
16
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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