Нападающий «Балтики» Йенне: «Мы не давали «Спартаку» ничего сделать и до удалений»

Нападающий «Балтики» Тентон Йенне прокомментировал победу над «Спартаком» в матче второго тура РПЛ (3:0).

«Спасибо Богу за эту победу над «Спартаком». Мы очень усердно работали перед этим матчем и перед стартом чемпионата в целом. Считаю, что мы действительно здорово отыграли сегодня. Да, у «Спартака» было два удаления, но и до них мы действовали очень уверенно и не давали им ничего сделать», — сказал Йенне Legalbet.

Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве. Калининградцы забили все три мяча во втором тайме.