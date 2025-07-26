Нападающий «Балтики» Йенне: «Мы не давали «Спартаку» ничего сделать и до удалений»
Нападающий «Балтики» Тентон Йенне прокомментировал победу над «Спартаком» в матче второго тура РПЛ (3:0).
«Спасибо Богу за эту победу над «Спартаком». Мы очень усердно работали перед этим матчем и перед стартом чемпионата в целом. Считаю, что мы действительно здорово отыграли сегодня. Да, у «Спартака» было два удаления, но и до них мы действовали очень уверенно и не давали им ничего сделать», — сказал Йенне Legalbet.
Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве. Калининградцы забили все три мяча во втором тайме.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|
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|
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|15:30
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|- : -
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|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
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|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
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|23.08
|15:15
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|- : -
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|17:30
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|23.08
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|5
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Александр Соболев
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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|2
|
|
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Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
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|1
|1
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|1
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