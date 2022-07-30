Смородская: «Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение железнодорожников в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«С чем связано крупное поражение? С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб. С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее, можно. Но если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рубыса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев, что, молодой?» — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Локомотив» с 2 очками после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.