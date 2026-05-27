Собрание клубов РПЛ исключило из лиги «Сочи» и «Пари НН», их место заняли «Родина» и «Факел»

Общее собрание клубов российской Премьер-лиги (РПЛ) исключило «Сочи» и «Пари НН». На их места в лиге приняты «Родина» и «Факел».

«Сочи» и «Пари НН» покинули элитный дивизион чемпионата России по спортивному принципу. В сезоне-2025/26 «Сочи» набрал 22 очка и финишировал на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» завершил розыгрыш с 23 баллами на 15-й позиции.

«Родина» в сезоне-2025/26 стала чемпионом PARI Первой лиги. Команда набрала 68 очков. Такое же количество баллов у «Факела», но клуб из Воронежа оказался ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям.