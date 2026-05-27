Источник: «Индепендьенте» ведет переговоры со «Спартаком» по переходу Барко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может вернуться в «Индепендьенте», сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

По информации источника, аргентинский клуб начал переговоры о трансфере 27-летнего футболиста.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027-го. За «Индепендьенте» полузащитник играл с 2016 по 2017 год.

В сезоне-2025/26 Барко провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

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