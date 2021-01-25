Соболев рассказал, чему научился у Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чему научился у бывшего одноклубника Александра Кокорина.

«Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился, — возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне», — сказал Соболев в интервью «Чемпионату».

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года, а в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину». В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

23-летний Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» зимой прошлого года в аренду, а летом красно-белые выкупили футболиста за четыре с половиной миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.