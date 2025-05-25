Соболев поздравил «Зенит» с юбилеем

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поздравил клуб из Санкт-Петербурга со 100-летним юбилеем.

Ранее 28-летний футболист вместе с партнерами по команде посетил фанатскую трибуну во время матча легенд, приуроченного к знаменательной дате для сине-бело-голубых. В этой игре победу одержала команда Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

«Зенит»! С Днем рождения», — написал Соболев в Telegram-канале.

Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. В сезоне-2024/25 нападающий провел 32 матча за питерцев во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.