Агент защитника ЦСКА Абдулкадырова заявил, что игрок не уйдет в аренду этим летом: «Клуб рассчитывает на Джамала»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, прокомментировал «СЭ» будущее 20-летнего игрока.

— Какие карьерные планы у Абдулкадырова? Рассматриваете вариант с арендой, чтобы больше играть?

— Такой вариант не рассматриваем. Еще зимой были предложения об аренде, но в ЦСКА четко дали понять, что рассчитывают на Джамала, и тренер показывает это, выпуская его на поле в самых важных матчах. Я верю, что он будет получать больше игрового времени в ЦСКА, для этого надо продолжать усердно трудиться изо дня в день.

В сезоне-2024/25 Абдулкадыров провел за ЦСКА 4 матча и не отличился результативными действиями. 20-летний футболист попал в состав сборной России на товарищеские матчи с Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).