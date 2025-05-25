Нобоа: «Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о победе «Краснодара» в чемпионате России-2024/25.

«Быки» заняли первое место в таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит» стал вторым, набрав 66 очков.

«Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита». Хорошо, что есть соперник, который тоже может выиграть чемпионат. Когда ты побеждаешь так много, как «Зенит», бывает, опускаются руки. Мотивации не хватает? Я думаю, да. Каждый год они знали, что будут выигрывать. А сейчас — наоборот. «Краснодар» выиграл чемпионат — это хорошо и для них, а «Зенит» будет сильнее», — сказал Нобоа «СЭ».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. «Зенит» выигрывал РПЛ в шести предыдущих сезонах подряд.