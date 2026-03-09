Соболев: «Тише едешь — дальше будешь! Клуб 100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

«Тише едешь — дальше будешь! Клуб 100», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Футболист отличился на 12-й минуте с передачи Джона Джона. На счету 29-летнего Соболева теперь 100 голов в матчах на высшем уровне. Теперь он попал в Клуб 100, в который принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.

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