Кузнецов — о поражении ЦСКА: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении армейцев (1:4) в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«ЦСКА в первом тайме играл лучше. Посмотрите на владение мячом. Армейцы владели преимуществом даже после того, как остались вдесятером. Во втором тайме один гол отыграли, но сил не хватило и замены ослабили игру. После одного отыгранного мяча ЦСКА создавал моменты один за другим. Но из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась. «Динамо» сыграло рационально, они ждали своего момента — молодцы. Все сделали правильно», — сказал Кузнецов «СЭ».

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (36 очков) располагается на четвертой строчке.