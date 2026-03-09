Кузнецов считает, что судья ошибся, удалив Лусиано: «Если бы в шею или грудь попал, то это красная»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об удалении нападающего армейцев Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

«Если бы Лусиано попал Осипенко в шею или грудь, то это красная чистая. А он попал в руку. Да, нарушение было, но это желтая карточка. Думаю, что это очередная судейская ошибка», — сказал Кузнецов «СЭ».

С 17-й минуты матча ЦСКА играл в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду. Форвард был наказан красной карточкой за фол против защитника Максима Осипенко.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС.