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Защитник «Спартака» Жиго приступил к тренировкам по индивидуальной программе

10:44
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» состояние защитника Самюэля Жиго перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

4 апреля 27-летний футболист был заменен в концовке матча 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2). Позже красно-белые сообщили, что Жиго получил сотрясение второй степени.

«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом», — сказал Фетисов «СЭ».

11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом». «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.

В текущем сезоне Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.

(Артем Калинин)

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