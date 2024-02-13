Смородская: «Я не украла в «Локомотиве» ни копейки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о финансовом положении железнодорожников во время своего правления.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней московская команда завоевала бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграла Кубок страны (2015).

«Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей — после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, притом что он пришел в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы», — цитирует Смородскую Sport24.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 туров. Главным тренером столичной команды является Михаил Галактионов.