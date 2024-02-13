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Сегодня, 12:17

Смородская: «Я не украла в «Локомотиве» ни копейки»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о финансовом положении железнодорожников во время своего правления.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. При ней московская команда завоевала бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграла Кубок страны (2015).

«Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей — после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, притом что он пришел в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы», — цитирует Смородскую Sport24.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 туров. Главным тренером столичной команды является Михаил Галактионов.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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