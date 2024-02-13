Чорлука — об уходе из «Локомотива»: «Не понравилось, что все сразу не сказали в глаза»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал о своих переживаниях во время ухода из клуба в 2021 году.

«Это уже история. Тогда много думал, что я, может, сделал что-то плохое, поэтому со мной не захотели продлевать контракт. Но руководство объяснило свою точку зрения, поэтому все нормально. Правда, мне изначально не понравилось, что все это сразу не сказали в глаза. Говорили: «Подумаем, будем смотреть». Но за эти 9 лет «Локомотив» мне очень много дал. Знаю, что болельщики обо мне хорошего мнения. Скажу так: решение клуба надо уважать», — сказал Чорлука «СЭ».

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.